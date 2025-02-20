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Dünya

Ege'deki Yunan adası Santorini'de heyelan riski

Son günlerde yoğun sismik hareketliliğin yaşandığı Ege'deki Yunan adalarından Santorini'de yüksek heyelan riskinin yalnızca depremlerle değil şiddetli yağışlarla da tetiklenebileceği bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Ege'deki Yunan adası Santorini'de heyelan riski

Gümülcine

Atina Üniversitesi (EKPA) Disiplinlerarası Risk ve Kriz Yönetimi Komitesi tarafından yayımlanan açıklamada, depremler dışında şiddetli yağışların da heyelanı tetikleyebileceği belirtildi.

Özellikle farklı aşınma oranlarına sahip bölgelerde zayıf kaya tabakalarının zamanla üstteki sert kayaları destekleyemez hale geldiği kaydedilen açıklamada, bunun çökme ve kaymalara neden olabileceği vurgulandı.

Yerel yönetimlerin ve yetkililerin gerekli önlemleri hızla alması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, EKPA uzmanlarının, Santorini ve çevresindeki adalarda heyelan risk analizlerini sürdürecekleri ve ilerleyen süreçte daha fazla önlem önerisi sunacakları ifade edildi.


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