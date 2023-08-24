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Dünya

ECOWAS Dönem Başkanı Tinubu, diyalog için Nijer'e yeniden heyet gönderdi

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Nijerya'da Müslüman dini liderlerden oluşan bir heyeti, yeniden diyalog için 26 Temmuz'da askerin yönetime el koyduğu Nijer'e gönderdi.

Adam Abu-bashal  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
ECOWAS Dönem Başkanı Tinubu, diyalog için Nijer'e yeniden heyet gönderdi

Abuja

Nijerya Devlet Başkanı ve aynı zamanda ECOWAS Dönem Başkanı Tinubu, başkent Abuja'daki Aso Rock Sarayı'nda Nijerya'daki Vahhabi ve Ticani tarikatlarından liderlerle bir araya geldi.

Tinubu, görüşmenin ardından Nijerya'daki Müslüman dini liderlerden oluşan bir heyeti, Nijer'deki siyasi krize çözüm için bu ülkeye gönderdi.

ECOWAS, Nijer'deki siyasi krize yönelik çözüm için 19 Ağustos'ta Nijer'in başkenti Niamey'e arabuluculuk heyeti göndermişti.

Tinubu ayrıca, daha önce Nijerya'daki Vahhabi ve Ticani tarikatlarından oluşan bir heyeti, Nijer'deki askeri yönetim lideriyle görüşmeleri için göndermişti.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.



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