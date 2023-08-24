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Dünya

ECOWAS arabulucusu Abubakar: (Nijer'de) kimse savaşa girmek istemiyor

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) arabuluculuk görüşmeleri için Nijer'e gönderdiği heyetin lideri General Abdulsalami Abubakar, askerin yönetime el koyduğu Nijer'de kimsenin savaşa girmek istemediğini söyledi.

Adam Abu-bashal  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
ECOWAS arabulucusu Abubakar: (Nijer'de) kimse savaşa girmek istemiyor

Abuja

Nijer'deki siyasi krize çözüm bulmak için ECOWAS tarafından gönderilen arabuluculuk heyetinin lideri Nijerya'nın eski devlet başkanlarından General Abubakar, yaptıkları görüşmelere ilişkin BBC'ye mülakat verdi.

Abubakar, Nijer'e yaptıkları ziyaretlerin, diplomasi için iyi olduğunu belirtti.

Nijer'de kimsenin savaşa girmek istemediğinin altını çizen Abubakar, "Savaşın sonuçlarını herkes biliyor. Irak'da, Suriye'de, en son Ukrayna'da olanları gördük. Bu gibi konularda (anayasal düzene dönülmesi için) uygulanabilecek başka yöntemler de var. Savaş şart değil." ifadelerini kullandı.

Abubakar, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile de görüştüklerini ve kendisine yapılan muameleyle ilgili pek çok şikayette bulunduğunu söyledi.

"Nijer'e uygulanan yaptırımlar ülkeyi sert vurdu"

Abubakar, ECOWAS'ın Nijer'e uyguladığı yaptırımların ülkeyi "sert bir şekilde vurduğunu" belirterek, "Sınır kapılarının kapatılması, elektriğin kesilmesi ve diğer bazı önlemler. Bence bunlar (uygulamalar) onları masaya oturup tartışmaya zorluyor." dedi.

ECOWAS dönem başkanına ziyaretleri hakkında bir rapor sunduğunu ifade eden Abubakar, başkanın da meslektaşlarına danışacağını ve ardından bir karar vereceklerini söyledi.

General Abubakar liderliğindeki ECOWAS arabuluculuk heyeti, 19 Ağustos'ta Nijer'in başkenti Niamey'de askeri yönetim ve Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile ayrı ayrı görüşmüştü.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.


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