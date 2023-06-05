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Dünya

Dünyanın en büyük uçak gemisi NATO komutasında

ABD'ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi, Norveç Denizi'ndeki planlı faaliyetler kapsamında geçici olarak NATO komutası altına girdi.

Ömer Tuğrul Çam  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Dünyanın en büyük uçak gemisi NATO komutasında

Brüksel

BRÜKSEL (AA) - NATO'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük uçak gemisi olarak bilinen USS Gerald R. Ford, kendisine eşlik eden gemilerle birlikte 2 Haziran'dan beri NATO komutası altında deniz emniyeti faaliyetleri ve eğitimler icra ediyor.

Planlı faaliyetler kapsamında Avrupa'da bulunan ABD'nin uçak gemisine Amerikan görev grubu içindeki destroyerler ve kruvazörler eşlik ediyor. Ayrıca bazı NATO ülkelerinden deniz kuvvetleri unsurlarının da NATO komutasındaki uçak gemisiyle birlikte hareket ettiği bildirildi.

F-18 savaş uçakları, erken uyarı uçakları, nakliye uçakları ve helikopterler taşıyan Amerikan uçak gemisinin NATO komutası altına girmesinin transatlantik birliğinin devamının önemli bir işareti olduğu belirtildi.

Bunun ayrıca NATO müttefikleri arasındaki değişim kabiliyeti ve komuta kontrol yapılarının kıvraklığının sağlamlığını gösterdiği kaydedildi.

Uçak gemisinin bu hafta boyunca NATO komutasında görev icra edeceği aktarıldı.

Son olarak bir başka Amerikan uçak gemisi USS George H. W. Bush, Mart 2023'te Akdeniz'deki görevi sırasında ve Neptune Strike 2023 tatbikatında NATO komutası altına girmişti.

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