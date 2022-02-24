Dünyadan Rusya'ya kınama
BMGK, NATO, Avrupa Birliği, AGİT ve Avrupa ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleyi kınadı.
Ankara
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin çoğu, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleyi şiddetle kınayarak bunu, "uluslararası hukuka ve BM ilkelerine saygısızlık" olarak nitelendirdi.
New York'ta, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'nın talebiyle ikinci defa toplanan BMGK üyeleri, toplantının başladığı anlarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas bölgesine askeri operasyon başlatmasına tepki göstererek operasyonun kabul edilemez olduğunu bildirdi.
NATO
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlatmasının ardından bir açıklama yayımladı.
Rusya'nın sayısız sivilin hayatını tehlikeye attığına işaret eden Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sorumsuz ve sebepsiz saldırısını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.
Stoltenberg, Rusya'nın uyarılara ve diplomasi çağrılarına rağmen bir kez daha egemen ve bağımsız bir ülkeye karşı saldırganlık yolunu seçtiğini belirtti.
Rusya'nın saldırısının "uluslararası hukukun ciddi bir ihlali ve Avrupa-Atlantik güvenliğine ciddi bir tehdit" olduğuna dikkati çeken Stoltenberg, "Rusya'yı askeri harekatı derhal durdurmaya, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Stoltenberg, korkunç zamanda Ukrayna halkının yanında olduklarına, NATO müttefiklerinin Rusya'nın saldırgan eylemlerinin sonuçlarını ele almak için bir araya geleceğine işaret ederek, "NATO, tüm müttefikleri korumak ve savunmak için gereken her şeyi yapacaktır." ifadesini kullandı.
AB'den Putin'e çağrı: Bu savaşı derhal durdurun
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ise sosyal medya mesajında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptığını, Ukrayna ile dayanışma mesajı verdiğini bildirdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı askeri müdahalesini en kuvvetli şekilde kınadığını yineleyen Michel, bugün hem AB Liderler Zirvesi'nin yapılacağını hem de G7 liderlerinin görüşeceğini aktardı.
Michel, bu toplantılarda Rusya'nın yasa dışı eylemlerine karşı yeni adımların görüşüleceğini belirterek "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bu savaşı derhal durdurma çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.
AGİT
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) yapılan yazılı açıklamada, AGİT Dönem Başkanı ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid'ın ortak açıklamasına yer verildi.
Açıklamada, "Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatını şiddetle kınıyoruz. Ukrayna'ya yönelik bu saldırı, milyonlarca insanın hayatını ciddi bir şekilde tehlikeye attığı gibi uluslararası hukuk ve Rusya'nın taahhütlerinin ihlali anlamına geliyor." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, "Tüm askeri faaliyetlerin derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz." görüşü paylaşıldı.
"Şiddetle kınıyoruz"
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ortak açıklamada da bulundu.
Açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gayrimeşru saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Ukrayna'da masum kadın, erkek ve çocukların sebepsiz bir saldırıya uğradığı ve hayatları için korku duyduklarına işaret edilen açıklamada, "Kremlin'i sorumlu tutacağız." değerlendirmesinde bulunuldu.
AB, Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor
Michel ve Von der Leyen'in ortak açıklamasında da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "eşi görülmemiş saldırganlığı"nın en kuvvetli şekilde kınandığı belirtilen açıklamada, Rusya'ya, derhal saldırganlığı durdurması ve askerlerini çekmesi çağrısı yapıldı.
Açıklamada, bugün ilerleyen saatlerde AB Liderler Zirvesi'nin acil ve olağanüstü toplanacağı hatırlatılarak, "liderlerin bu eylemi için Rusya'ya ağır ve ciddi sonuçları olacak yeni yaptırımları" ele alacağı belirtildi.
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in Komisyon tarafından son şekli hazırlanan yaptırım paketini zirve toplantısında liderlere sunacağı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Ukrayna'daki can kayıplarından üzüntü duyulduğu, AB'nin acil insani yardıma hazır olduğu bildirildi.
AB, Ukrayna'ya desteğini yineleyerek siyasi, mali ve insani yardımların süreceğini vurguladı.
Hollanda
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine askeri operasyon başlatan Rusya'ya tepki gösterdi.
Başbakan Rutte, "Hollanda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını şiddetle kınıyor. AB, NATO ve diğer müttefiklerle yakın temas halindeyiz. Düşüncelerimiz Ukrayna halkıyla." ifadelerini kullandı.
Almanya
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu, hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz." ifadesine yer verdi.
Almanya'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu "kaba eylemi"ni en sert bir şekilde kınadığını ifade eden Scholz, Ukrayna'daki insanlarla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.
Scholz, Rusya'ya askeri harekatı derhal durma çağırısında bulunarak, "G7, Avrupa Birliği ve NATO kapsamında yakın koordinasyon içinde olacağız. Ukrayna için korkunç bir gün ve Avrupa için kara bir gündür." değerlendirmesinde bulundu.
Avusturya
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer da Rusya’nın askeri müdahalesini kınadı.
Nehammer, ülkesinin bu zor süreçte Ukrayna’nın yanında olduğunu belirterek, "Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik bu yeni saldırı cevapsız kalmayacaktır." dedi.
Çekya
Çekya Başbakanı Petr Fiala ve Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky de yaptıkları açıklamada, Rus askeri müdahalesine tepki gösterdi.
İtalya
İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio birer açıklama yaparak, Rusya'nın bu sabah başlattığı Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki gösterdi.
Draghi açıklamasında, "İtalyan hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınıyor. Bu haksız ve gerekçesizdir. İtalya, bu dramatik anda Ukrayna halkına ve devlet kurumlarına yakındır. Birlik ve kararlılık içinde ivedilikle bir yanıt vermek için Avrupalı (AB) ve NATO müttefikleriyle birlikte çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Bakan Di Maio da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rus askeri operasyonu, İtalya'nın şiddetle kınadığı, Ukrayna'ya yönelik son derece ciddi ve haksız bir saldırganlıktır. Uluslararası hukukun ihlalidir. İtalya, AB ve Atlantik'ten (NATO) ortaklarıyla beraber Ukrayna halkının yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.
Bu arada, Di Maio'nun Dışişleri Bakanlığı kriz masasını acil toplantıya çağırdığı ve İtalya'nın Kiev Büyükelçisi Pier Francesco Zazo ile video bağlantıyla görüştüğü basına yansıdı.
İtalya'da farklı kesimlerden siyasi partiler de Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini kınadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.