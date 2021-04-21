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Dünya

Dünyadaki ilk sıtma aşısı Afrika'da 650 binden fazla çocuğa uygulandı

Son 2 senede Gana, Kenya ve Malavi'deki aşılama programı kapsamında 1,7 milyon dozdan fazla aşının yapıldığı kaydedildi.

Tufan Aktaş   | 21.04.2021
Dünyadaki ilk sıtma aşısı Afrika'da 650 binden fazla çocuğa uygulandı

İstanbul

Dünyada sıtma hastalığına karşı geliştirilen ilk aşının, Afrika'nın 3 ülkesinde 650 binden fazla çocuğa uygulandığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, son 2 senede Gana, Kenya ve Malavi'deki aşılama programı kapsamında 1,7 milyon dozdan fazla aşının yapıldığı kaydedildi. Aşının, Afrika'nın 3 ülkesinde 650 binden fazla çocuğa uygulandığı belirtildi.

"RTS,S" adıyla bilinen ve 4 doz uygulanan aşıların, koruyucu önlemlere erişimi olmayanlar için büyük önem arz ettiğine işaret eden DSÖ Bağışıklık, Aşılama ve Biyoloji Direktörü Dr. Katherine O’Brien, "Bu aşı, sıtmadan korunmayı daha eşitlikçi kılmada ve daha fazla hayat kurtarmada anahtar olabilir." ifadesini kullandı.

Her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden oluyor

Dünyanın birçok yerinde her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan sıtma hastalığı için geliştirilen aşı, ilk kez Nisan 2019'da Malavi’de uygulanmaya başlandı.

Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini belli ediyor.

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