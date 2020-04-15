Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 480 bini aştı
Dünyada, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 480 bini geçti.
Ankara
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada 484 bin 748 kişi virüsü yenmeyi başardı.
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İyileşen vaka sayısının en fazla görüldüğü Çin'de, Kovid-19'a yakalanan 77 bin 816 kişi sağlığına kavuştu.
Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya (72 bin 600), İspanya (67 bin 504), İran (48 bin 129), ABD (38 bin 820), İtalya (37 bin 130) ve Fransa (28 bin 805) oldu.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 243'e ulaşırken, virüs nedeniyle 126 bin 758 kişi hayatını kaybetti.
Halen tedavi gören 1 milyon 338 bin 737 aktif enfekte vaka bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.