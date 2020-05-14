Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 500 bini aştı
Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 500 bini aştı.
Ankara
KORONAVİRÜS HABERLERİ
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Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 500 bini aştı.
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