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Dünya, Koronavirüs

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 500 bini aştı

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 500 bini aştı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 14.05.2020
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 500 bini aştı Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 500 bini aştı.

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