Dünyada iklim değişikliği protestoları
Dünyanın çeşitli kentlerinde, küresel ısınma ve iklim değişikliklerinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkati çekmek isteyen çevreciler, gösteri düzenledi.
Fransa'nın çeşitli kentlerinde, küresel ısınma ve iklim değişikliklerinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkati çekmek isteyen çevreciler, gösteri düzenledi.
Paris'te binlerce çevreci, pek çok hareketin çağrısıyla küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla Nation Meydanı'nda toplandı.
Ana yolları kullanarak Bercy Caddesi'ne kadar yürüyen göstericiler, çevreyle ilgili slogan attı, pankartlar taşıdı.
Strasbourg, Rouen, Pau, Saint-Etienne, Nantes, Marsilya ve Lyon gibi kentlerde de gösteriler düzenlendi.
Göstericiler, siyasetçilerden "iklim değişikliği sorununa karşı acil eyleme geçmelerini" talep etti.
Paris'teki eyleme 9 bin 400 kişinin katıldığı kaydedildi.
Almanya
Dünya genelinde gerçekleştirilen küresel iklim grevi kapsamında Almanya’da on binlerce kişi gösteri yaptı.
Almanya'nın başkenti Berlin’de bir çok sivil inisiyatifin çağrısıyla küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla on binlerce kişi, protesto gösterisinde bulundu.
Tarihi Brandenburg kapısının önündeki 18 Mart Meydanı’nda toplanan göstericiler, daha sonra Behren, Friedrich ve Luisen caddelerinden yeniden Brandenburg Kapısı'na kadar yürüdü.
Göstericiler, üzerinde "Bu dünya yanıyor", "dünyayı kurtarın", "iklim değişikliği ticaret değildir" ve "iklimin korunması herkesi ilgilendiriyor" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.
Çok sayıda öğrencinin de katılığı gösteride, "Biz buradayız, sesimizi çıkarıyoruz, çünkü siz geleceğimizi çalıyorsunuz" şeklinde sloganlar atıldı.
Berlin polisi, "on birlerce kişinin" protestoya katıldığını ifade ederken, gösteriyi organize eden inisiyatif Twitter'den 100 binin üzerinde kişinin katıldığı bilgisini paylaştı.
Gösteriye katılanlardan Elisabeth Okunrobo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin iklim politikasını değiştirmesi gerektiğini belirterek "Bu böyle devam edemez." dedi.
Gösteriye on binlerce kişinin katıldığına işaret eden Okunrobo, bu kadar insanın bu gösteriye katılmasını kendisinin de beklemediğini ifade ederek, "Siyasetçiler şimdi baskı altında. Siyasiler düşüncelerini değiştirmesi lazım." dedi.
Axel Rödel adlı katılımcı da iklim konusunda yeni düzenlemelerin getirilmesinin zamanının geldiğini, bu gösteriye çok sayıdaki insanın katılmasının da bunu gösterdiğini kaydetti.
Almanya genelinde küresel iklim grevi kapsamında bugün 500'ün üzerinde gösteri yapıldı.
Alman basınında yer alan haberlere göre, Bremen kentinde 30 bin, Freiburg’da 17 bin, Hamburg’da 30 bin, Frankfurt’ta 12 bin 500, Wiesbaden'de 4 bin, Darmstadt’da 10 bin, Kassel’de 4 bin ve Münih’te 30 bin kişi gösterilere katıldı.
Öte yandan, bir grup çevreci başbakanlığın yanında bulunan alanda çadırlar kurarak, küresel ısınmaya dikkat çekti.
Belçika
Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce çevreci, küresel ısınma ve iklim değişiğine dikkati çekmek amacıyla gösteri yaptı.
"Küresel iklim grevi" temalı protesto kapsamında binlerce kişi, Brüksel Kuzey Tren İstasyonu önünde toplandı.
Protestocular, ana yolları kullanarak birkaç kilometre uzaklıkta Avrupa Birliği (AB) kurumları yakınındaki Schuman Meydanı'na kadar yürüdü.
Çevreyle ilgili sloganlar atan ve renkli afişler taşıyan protestocular, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik verilmesini talep etti.
İngiltere
İngiltere'nin başkenti Londra'da parlamento etrafında toplanan binlerce gösterici, küresel iklim grevi kapsamında gösteri yaptı.
Çok sayıda ilkokul öğrencisinin de katıldığı gösteride "Siz yaşlılıktan, biz ise iklim değişikliğinden öleceğiz," "Çevre soykırımını durdur," "Biz de tıpkı okyanuslar gibi yükseleceğiz" yazılı pankart ve dövizler taşındı.
Göstericilerin ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı hedef alan eleştirel dövizler de taşıdığı görüldü.
İsveç
İsveç'in başkenti Stockholm'de de binlerce çevreci ve öğrenci sokağa çıktı.
Medborgarplatsen Meydanı'nda toplanan yaklaşık 10 bin kişi küresel ısınmaya neden olan politikalar aleyhinde sloganlar attı.
Pakistan
Küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek isteyen "İklim İçin Şimdi Harekete Geç" hareketi Pakistan'ın 26 şehrinde eş zamanlı yürüyüş düzenledi.
Ülkenin başkenti İslamabad dışında Karaçi, Lahor, Peşaver, Killa Abdullah, Gilgit, Faysalabad ve Çitral gibi büyük kentlerde toplanan vatandaşlar düzenlenen yürüyüşte özellikle Pakistan için büyük tehlike arz eden susuzluk ve buzulların erimesine dikkati çekti.
Gösteriye katılan Senatör Şeri Rehman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin bir insan hakları mücadelesi olduğunu söyleyerek, "İklim değişikliği nedeniyle bölgemiz alarm veriyor. İçtiğimiz suda, denizimizde, yediğimiz yiyeceklerde havadaki toksinler bulunuyor, doğamız değişiyor. Bu yüzden küresel iklim değişikliğiyle mücadele sadece ülkemiz için değil dünya için önemlidir." dedi.
Yürüyüşe katılanlardan Pakistan'da yaşayan Amerikalı akademisyen Katie Sipra ise "Pakistan iklim değişikliğinden en çok etkilenen yedinci ülke. Maalesef iklim değişikliğini hızlandıran gelişmiş ülkeler küresel ısınmayla mücadeleyle yeteri kadar ilgilenmedikleri için Pakistan gibi daha az gelişmiş ülkeler büyük tehlike altında." diye konuştu.
Pakistan'ın su kıtlığı tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Sipra, "Pakistan'ın iklim değişikliği nedeniyle karşılaşacağı sorunların başında susuzluk geliyor. Pakistan bir tarım ülkesi ve su yoksa hiçbir şey üretilemez. Ülkenin kuzeyindeki dağlarda buzulların erimesiyle bu sularla yaşamını sürdüren insanlar susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalacak." ifadelerini kullandı.
Yürüyüşe öğrencilerle birlikte katılan Pakistan Ulusal Teknik ve Mesleki Eğitim Merkezi Genel Müdürü Sayid Cavid Hasan da Pakistan'ın küresel ısınmadan en çok etkilenen on ülke arasında yer aldığına değinerek, "Pakistan ve Hindistan bu bölgeyi etkileyen küresel iklim değişikliği neticesinde büyük ekonomik sorunlar yaşama tehlikesiyle karşı karşıya. Burada iklim değişikliğine karşı adımlar atılsa da dünyanın bir parçasıyız ve dünyanın bir önlem alması gerek." dedi.
Hindistan
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Konut ve Kent İşleri Bakanlığı önünde toplanan onlarca öğrenci ve çevreci aktivist, "İklim için harekete geçin!", "Temiz hava solumak istiyoruz!" şeklinde slogan attı.
Hong Kong
Hong Kong'da ise ellerinde dövizler taşıyan 50 kişi, liman bölgesinde "Kirliliği durdur!" sloganı eşliğinde yürüdü.
İklim değişikliğinin gelecek nesillerin ciddi şekilde etkileneceğine dikkati çeken yürüyüşün düzenleyicisi Dhanada Mishra, gençlerin yöneticilerden geleceklerini riske atmamalarını talep etmelerinin doğal olduğunu vurguladı.
Tayland
Tayland'da ise Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı önünde toplanan yüzlerce kişi, hükümetin 2025'e kadar kömür enerjisini yasaklaması ve 2040'a kadar da fosil yakıtlar yerine tamamen yenilenebilir enerji kaynaklara dönülmesi talebinde bulundu.
Avustralya
Avustralya'da küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen öğrenciler, bir günlüğüne okula gitmeyerek "iklim grevi" düzenledi.
Ülkede farklı okulların öğrencilerinin koordine ettiği etkinliğe, yüz binlerce çevreci destek verdi.
Küresel ısınmaya ve iklim değişliklerinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkati çekmek isteyen çevreciler, başkent Canberra, Sydney ve Melbourne başta olmak üzere tüm eyalet başkentlerinin yanı sıra ülke genelinde yaklaşık 100 noktada yürüyüş düzenledi.
Eyleme katılanlar, küresel iklim değişikliğine yönelik çalışmaların hükümetin öncelikleri arasında yer almasını istedi.
Melbourne’deki eski Hazine binası önünde toplanan yaklaşık 130 bin çevreci, ‘‘Acil iklim hareketi istiyoruz’’, ‘‘Başka dünya yok’’, ‘‘Dünyamızı kurtarın’’, ‘‘Dünya harekete geçmeli’’ pankartları taşıdı.
Avustralya hükümetini iklim değişikliği konusunda bir an önce harekete geçmeye çağıran konuşmacılar, ilkbahara yeni giren Avustralya’daki erken başlayan yangınlara dikkat çekerek iklim değişikliğinin yangın ve kuraklığın sebebi olduğunu dile getirdi.
Greve destek veren öğrencilerden İsabella Mitchell-Sears, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ‘‘Bence bu kadar insanın bizi desteklemesi çok güzel. Yaklaşık 130 bin insanı görmek güzel, çok fazla insan var. Bizim gerçekten iklim hareketine ihtiyacımız var, ümit ediyoruz ki hükümet bizi dinler. Zamanı geldi ve şimdi ihtiyacımız var.’’ ifadelerini kullandı.
Büyük bölümü öğrencilerden oluşan eylem yaklaşık 4 saat sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.