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Dünya

Dünyaca ünlü ABD'li sunucu Larry King, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in en ünlü sunucu ve yorumcularından Larry King, Kovid-19 nedeniyle kaldırıldığı hastanede, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Dildar Baykan   | 23.01.2021
Dünyaca ünlü ABD'li sunucu Larry King, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Washington

Larry King, Meksikalı medya patronu Carlos Slim ile kurduğu Ora Media'dan yapılan yazılı açıklamada, ünlü sunucunun, Kovid-19 nedeniyle Los Angeles'ta kaldırıldığı hastanede bu sabah yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, "63 yıldır, radyo, televizyon ve dijital medya platformlarında Larry'nin binlerce röportajı yayımlandı, binlerce ödül adı. O eşsiz bir yetenekti." ifadelerine yer verildi.

87 yaşında olan King, meslek hayatının neredeyse yarısı boyunca yaptığı ve CNN'de yayımlanan "Larry King Live" programı ile dünya çapında bir üne kavuşmuştu.


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