Dünya Posta Birliğinin 3. Olağanüstü Kongresi başladı
Dünya Posta Birliğinin 3. Olağanüstü Kongresi, "posta sektörü ücret sistemi" ana gündem maddesiyle İsviçre'nin Cenevre şehrinde toplandı.
Ankara
Dünya Posta Birliğinin (UPU) 3'üncü Olağanüstü Kongre toplantıları "posta sektörü ücret sistemi" ana gündem maddesiyle İsviçre'nin Cenevre şehrinde başladı. Toplantılara, UPU İdari Konsey Başkanı ve PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik başkanlık ediyor.
UPU, 145 yıllık tarihinde 3'üncü kez olağanüstü kongre gerçekleştiriyor. Cenevre'deki toplantıların ana gündem maddesini "posta sektörü ücret sistemi" oluşturuyor. Toplantının açılışında yapılan seçimde kongre başkanlığına Bozgeyik seçildi.
Bozgeyik, AA muhabirine, UPU'nun, tarihinin en hareketli dönemlerinden birini yaşadığını söyledi.
Uzun süredir Birliğin gündemini oluşturan ücret sistemine ilişkin üye ülkelerin görüşleri çerçevesinde, farklı bakış açılarıyla önemli tartışmalar yapıldığını belirten Bozgeyik, görüşmelerin 3 ana teklif çerçevesinde yürütüldüğünü bildirdi.
Bozgeyik, bu seçenekler üzerinden alınacak kararın, birliğin ve sektörün geleceğini belirleyici nitelikte olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
"140 ülkeden bini aşkın delegenin katıldığı kongre, 145 yıllık UPU ve global düzeyde tek posta toprağı ilkesinin devamlılığı için stratejik önem taşıyor. Bu kapsamda, karar vericiler olarak buradan çıkacak sonucu belirlerken, işletmecilerin sorumluluklarını, evrensel hizmet yükümlülüğünü, bu yükümlülüklerle sürdürülebilir bir ağ sağlama gerekliliğini göz önünde bulundurmak zorundayız. Aynı şekilde UPU'nun sağladığı çatının posta hizmetlerinin global düzeyde tek bir ağ anlayışıyla yürütülmesinin önemini göz ardı etmemeliyiz."
"192 ülkenin vatandaşlarını etkileyecek"
Alınacak kararın sektörü ve birlik üyesi 192 ülkenin vatandaşlarını etkileyeceğini dile getiren Bozgeyik, "UPU bir yandan sektörel hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve uyumlaştırılması anlayışı temelinde global posta ağının entegrasyonuna dair kuralları belirliyor. Diğer yandan posta sektörünün sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yapılandırılmasını, toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkı sağlamasını organize ediyor." dedi.
Birlik çatısı altında işleyen sistemin devamlılığının temel şartlarından birinin kuralların gereken noktalarda güncellenmesi olduğunu kaydeden Bozgeyik, ele alınan konuların adil şekilde sonuçlandırmasının ancak üye ülkeler arasındaki farklılıkların dengelenmesiyle mümkün olabileceğini ifade etti.
Bozgeyik, kongre başkanlığı sorumluluğuyla bakış açısının bu çerçevede şekillendiğini belirterek şöyle devam etti:
"Tüm üye ülkelerin de 145 yıllık bir uluslararası kuruluşun üyeleri olarak konuya aynı hassasiyetle yaklaşacağına inanıyorum. 700 bine yakın iş yeri ve 6 milyona yakın çalışanıyla dünyayı saran büyük bir sektörün paydaşları olarak yapmamız gereken, fırsat ve tehditleri değerlendirerek ortak bir yol çizmek olmalı."
"Tartışmaların temelinde e-ticaretin getirdiği değişim yatıyor"
Teknolojideki baş döndürücü değişimden en çok etkilenen ve başlarda da en çok zarar gören sektörlerden birinin "postacılık" olduğunu vurgulayan Bozgeyik, şunları kaydetti:
"Teknolojideki gelişmeler çok büyük bir fırsatı da beraberinde getirdi ve ticaret alışkanlıklarını değiştirdi. e-Ticaret kavramının hayatımıza girmesiyle sektörümüzün ve posta idarelerinin önünde yeni bir pazar açıldı. Bu pazarın 2011'de global ticaretteki payı yüzde 3,6 iken bugün yüzde 10'ları geçti. e-Ticaretin 2021'e kadar yıllık ortalama yüzde 16 büyümeyle 4,5 trilyon dolarlık hacme ulaşması bekleniyor. Şu anda posta sektöründe yaşanan tartışmaların temelinde de e-ticaret sektörünün getirdiği değişim yatıyor. Kuşkusuz giderek büyüyen e-ticaret sektörü posta ağının sürdürülebilirliği açısından vazgeçilemeyecek fırsatlar sunarken, e-ticaretin işleyişi açısından da posta sektörü önemli bir belirleyicidir."
Bozgeyik, olağanüstü kongre toplanmasını gerektirecek kadar stratejik tartışmalarda "birlik ruhu"yla karar verileceğine inandığını belirtti.