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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda konuşuyor
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Dünya

'Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız bir çatışma olasılığı ile karşı karşıyayız'

BM Genel Sekreteri Guterres, ''Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığı ile karşı karşıyayız." dedi.

Betül Yürük   | 24.09.2019
'Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız bir çatışma olasılığı ile karşı karşıyayız'

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri'nin açılışında 193 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarına hitap etti.

ABD ve İran arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirme yapan Guterres, şöyle konuştu: 

"Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız. Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırı kabul edilemez. Küçük bir yanlış hesabın büyük bir krize yol açabileceği göz önünde bulundurulduğunda sağduyu ve itidal için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerek." 

Bölge ülkelerinin karşılıklı saygı ve iş birliği içinde birbirlerinin iç işlerine karışmadan yaşamasını umut ettiğini vurgulayan Guterres, İran Nükleer Anlaşması'nın ise korunması gerektiğinin altını çizdi.

ABD-Çin ticaret savaşı 

Guterres, ABD ve Çin arasında yaşanan "ticaret savaşı" konusunda da uyarılarda bulunarak, şunları kaydetti:

"Büyük bir kırılmadan korkuyorum. Dünya ikiye bölünüyor, dünyanın en büyük iki ekonomisi kendi para birimleri, ticari ve finansal kuralları, kendi internetleri, yapay zekaları ve sıfır kazanımlı jeopolitik ve askeri stratejileriyle birbirleriyle rekabet eden iki ayrı dünya yaratıyor."

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