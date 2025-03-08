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Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden "Suriye" çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Suriye halkının özgür bir devlet kurma yolundaki mücadelesine destek verilmesi ve ülkede kalıcı istikrarın sağlanması için İslam dünyası ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Ali Altunkaya  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden "Suriye" çağrısı Fotoğraf: Abdulkerim Muhammed/AA

Doha

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye halkının tüm bileşenleriyle birlik olması, ortak bir irade doğrultusunda birleşmesi ve yıllardır süren çatışmalarda hayatını kaybeden milyonlarca insanın fedakârlıklarının boşa gitmemesi gerektiği vurgulandı.

Arap ve İslam dünyası ile uluslararası topluma, Suriye halkının yanında durma çağrısı yapılan açıklamada, Suriye halkının kazanımlarının korunması gerektiği ifade edildi.

Suriye Halkına Birlik Çağrısı

Açıklamada, Suriye halkına yönelik yeni tehditlerin ortaya çıktığı belirtilerek eski rejimin kalıntılarının ve destekçilerinin ülkede kaos çıkarmaya çalıştığına, bu grupların bazı dış güçler tarafından desteklendiğine dikkat çekildi.

Özellikle İsrail’in ve bölgedeki müttefiklerinin bu sürece müdahil olduğu, Suriye’de "fitne çıkarmaya" çalıştığı belirtilen açıklamada, Suriye halkının birliğinin hem dini bir zorunluluk hem de ulusal bir gereklilik olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, "Suriye halkı, birlik olup bu oyunları boşa çıkarmalıdır." ifadesine yer verildi.

"Gazze’de Yaşananlara Benzer Bir Tehdit Söz Konusu"

Suriye’deki gelişmelerin Gazze’de yaşananlara benzerlik gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Suriye halkı, 60 yıldan uzun süredir zulüm, diktatörlük, işkence ve katliamlarla karşı karşıya kaldı. Bugün hâlâ ülke içinde ve dışında büyük acılar yaşanıyor. Bu durum, Filistin’in Gazze bölgesinde İşgalci İsrail’in işlediği suçlarla büyük benzerlik göstermektedir." denildi.

İslam dünyası ve uluslararası topluma çağrı

Açıklamada, İslam dünyasının liderlerine, âlimlerine ve yetkililerine, Suriye halkına destek verme çağrısında bulunularak "İslam dünyasının önde gelen isimleri ve devlet yetkilileri, Suriye halkının yanında durmalı, barışı ve özgürlüğü desteklemelidir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca Birleşmiş Milletler, uluslararası kuruluşlar ve dünya genelindeki özgür toplumların da Suriye halkının barış, güvenlik ve istikrar içinde yaşaması için harekete geçmesi gerektiği vurgulanarak "Uluslararası toplum, Suriye halkının özgürlüğünü kazanması ve güvenli bir geleceğe sahip olması için elinden gelen tüm çabayı göstermelidir." ifadelerine yer verildi.

Lazkiye ve çevresindeki olaylar

Suriye'nin Lazkiye ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen saldırının ardından devrik rejim güçlerine yönelik arama tarama faaliyetleri genişletiliyor.

Suriye ordusu, Lazkiye'nin Ceble ilçesindeki sıcak noktalara top ve tank sevk ederken ilçede devrik rejim güçleriyle çatışmalar sürüyor.

Devrik rejim güçlerinin dün Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti.

Şam, İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Dera, Kuneytra ve Halep'te meydanlarda toplanan binlerce kişi, güvenlik güçlerine yapılan saldırıyı protesto etmişti.

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