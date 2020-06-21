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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 milyonu aştı

Nuri Aydın   | 21.06.2020
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 milyonu aştı

Ankara

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 milyonu aştı.

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