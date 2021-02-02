Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 104 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 104 milyonu aştı. ABD, 26 milyon 911 bin 375 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.
Ankara
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 104 milyon 8 bin 98'e yükseldi.
ABD, 26 milyon 911 bin 375 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.
Vaka sayısında bu ülkeyi 10 milyon 767 bin 206 ile Hindistan, 9 milyon 230 bin 16 ile Brezilya, 3 milyon 884 bin 730 ile Rusya, 3 milyon 835 bin 783 ile İngiltere, 3 milyon 201 bin 461 ile Fransa, 2 milyon 852 bin 729 ile İspanya, 2 milyon 560 bin 957 ile İtalya, 2 milyon 485 bin 182 ile Türkiye, 2 milyon 232 bin 316 ile Almanya, 2 milyon 104 bin 506 ile Kolombiya, 1 milyon 933 bin 853 ile Arjantin, 1 milyon 869 bin 708 ile Meksika, 1 milyon 520 bin 215 ile Polonya, 1 milyon 456 bin 309 ile Güney Afrika, 1 milyon 431 bin 416 ile İran, 1 milyon 233 bin 879 ile Ukrayna, 1 milyon 142 bin 716 ile Peru ve 1 milyon 99 bin 687 ile Endonezya izliyor.
Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 249 bin 841 kişi yaşamını yitirdi, 75 milyon 853 bin 924 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 25 milyon 899 bin 357 hasta tedavi altında bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.