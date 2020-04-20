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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı.

Emel Gözellik   | 20.04.2020
Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı.

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