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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 90 bini aştı

Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 90 bini geçti.

Nuri Aydın   | 03.03.2020
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 90 bini aştı

Ankara

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 90 bini geçti.

South China Morning Post'un haberine göre, Kovid-19 salgınında 3 bin 116 kişi hayatını kaybetti. Çin ana karasında 2 bin 943, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 66, İtalya'da 52, Güney Kore'de 28, Japonya'da 12, Fransa'da 3, ABD'de 6, Avustralya, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 80 bin 151, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 100 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı.

Yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

Güney Kore 4 bin 812, İtalya 2 bin 36, İran bin 501, Japonya 980, Fransa 191, Almanya 157, İspanya 119, Singapur 108, ABD 102, Kuveyt 56, Bahreyn 47, Tayland 43, İsviçre 42, İngiltere 40, Avustralya 33, Malezya 29, Kanada 27, Norveç 25, Irak 21, Birleşik Arap Emirlikleri 21, Avusturya 18, Hollanda 18, Vietnam 16, İsveç 15, Lübnan 10, İsrail 10, Belçika 8, Yunanistan 7, Hırvatistan 7, Umman 6, Ekvador 6, Finlandiya 6, Hindistan 6, Rusya 6, Cezayir 5, Meksika 5, Pakistan 5, Danimarka 4, Filipinler 3, Azerbaycan 3, Çekya 3, Romanya 3, Gürcistan 3, Katar 3, İzlanda 3, Brezilya 2, Belarus 2, Endonezya 2, Mısır 2, Portekiz 2, Afganistan 1, Andorra 1, Ermenistan 1, Kamboçya 1, Dominik Cumhuriyeti 1, Estonya 1, İrlanda 1, Ürdün 1, Litvanya 1, Lüksemburg 1, Fas 1, Monako 1, Nepal 1, Yeni Zelanda 1, Nijerya 1, Kuzey Makedonya 1, San Marino 1, Suudi Arabistan 1, Senegal 1, Sri Lanka 1, Tunus 1."

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