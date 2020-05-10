Euro
7.66
Dolar
7.10
BIST 100
98,667.45
Altın
1,702.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 100 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19'un bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 100 bini aştı.

Zehra Ulucak   | 10.05.2020
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 100 bini geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 4 milyon 101 bin 974'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 1 milyon 347 bin 309 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 262 bin 783 ile İspanya, 218 bin 268 ile İtalya, 215 bin 260 ile İngiltere, 198 bin 676 ile Rusya, 176 bin 658 ile Fransa, 171 bin 324 ile Almanya, 156 bin 61 ile Brezilya, 137 bin 115 ile Türkiye ve 106 bin 220 ile İran izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 901 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 20 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Kanada (67 bin 702), Peru (65 bin 15), Hindistan (62 bin 939), Belçika (52 bin 596), Hollanda (42 bin 382), Suudi Arabistan (37 bin 136), Meksika (33 bin 460), İsviçre (30 bin 251), Pakistan (29 bin 465), Ekvador (29 bin 71), Portekiz (27 bin 406), Şili (27 bin 219), İsveç (25 bin 921), İrlanda (22 bin 760), Singapur (22 bin 460), Belarus (22 bin 52) ve Katar (21 bin 331)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 280 bin 451 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 1 milyon 441 bin 866 kişi iyileşti.

Halen tedavi gören 2 milyon 379 bin 657 aktif enfekte kişi bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın'da sokağa çıkarken maske takmak zorunlu hale getirildi
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 100 bini geçti
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 247’ye yükseldi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
Beyaz Saray Kovid-19 ekibinin iki üyesi daha kendini karantinaya aldı

Benzer haberler

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 100 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 100 bini geçti

İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 247’ye yükseldi

Beyaz Saray Kovid-19 ekibinin iki üyesi daha kendini karantinaya aldı

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Brezilya’da Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti

Brezilya’da Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti
Trump'tan Peru ve Panama'ya tıbbi malzeme yardımı teklifi

Trump'tan Peru ve Panama'ya tıbbi malzeme yardımı teklifi