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Dünya

Dünya genelinde en sıcak haziran geçen ay yaşandı

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, geçen ayın dünya genelinde yaşanan en sıcak haziran olduğunu bildirdi.

Selen Temizer  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
Dünya genelinde en sıcak haziran geçen ay yaşandı

Brüksel

Copernicus'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023 Haziran ayı önceki rekor olan Haziran 2019'u büyük farkla aşarak en sıcak haziran olarak kayda geçti.

En yüksek sıcaklıklar özellikle Kuzeybatı Avrupa'da ölçüldü.

Orta ve doğu Avrupa ile İskandinavya'nın yanı sıra Karadeniz'in batı kıyısı boyunca uzanan geniş bir hatta, ortalamadan daha kuru koşullar oluştu.

Haziran 2023, Kuzey Amerika'nın büyük bölümünde de ortalamadan daha kuru geçti.

Şiddetli orman yangınlarını destekleyen koşullar Rusya, Afrika Boynuzu, Güney Afrika'nın çoğu, Güney Amerika ve Avustralya'nın bölgelerinde görüldü.

Okyanus yüzey sıcaklıkları, esas olarak Kuzey Atlantik'teki olağanüstü sıcaklık ve Pasifik'te güçlenen El Nino'nun etkisiyle haziran ayı için kaydedilen en sıcak sıcaklık oldu.

Öte yandan, güney Avrupa'nın çoğu, batı İzlanda ve kuzeybatı Rusya ortalamanın üzerinde yağışlıydı. Türkiye, Kosova ve Romanya'da şiddetli yağış sele neden oldu.

Buz seviyesi de rekor seviyede düştü

Antarktika deniz buzu, ortalamanın yüzde 17 gerisiyle en düşük seviyesine ulaştı ve bir önceki haziran rekorunu önemli farkla kırdı.

Ay boyunca günlük Antarktika deniz buzu miktarı, "görülmemiş" düşük değerlerde kaldı.

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