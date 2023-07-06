Dolar
26.08
Euro
28.34
Altın
1,908.64
ETH/USDT
1,890.30
BTC/USDT
30,417.00
BIST 100
6,141.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Arnavutluk’ta tıp öğrencilerinden protesto

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, tıp öğrencileri, hükümetin ülkede birkaç yıl istihdam edilmeleri şartı getirme girişimini protesto etti.

Fatjon Cuka, Dzihat Aliju  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
Arnavutluk’ta tıp öğrencilerinden protesto Fotoğraf: Olsi Shehu/AA

Tiran

Tiran Tıp Üniversitesi öğrencileri Meclis binası önünde protesto düzenledi.

Öğrenciler, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan ve mecliste görüşülmesi beklenen "Tıp öğrencilerinin Arnavutluk’ta istihdamına" yönelik yasa tasarısına karşı çıkıyor.

"Diplomam senin mülkün değil", "Oyunun ortasında kuralları değiştirmeyin" pankartları taşıyan tıp öğrencileri, zorunlu istihdamın parçası olmak istemediklerini ifade etti.

Hükümetin 5 Temmuz’da açıkladığı yasa tasarısına göre, Tıp Fakültesi 1. sınıfa kabul edilen öğrencilerin, eğitimlerini tamamlamalarının ardından Arnavutluk’ta 5 yıl istihdam edilmelerini öngören bir sözleşme imzalamaları gerekiyor.

Tasarı, ikinci ila dördüncü sınıf öğrencilerinin 3 yıl, beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin ise 2 yıl çalışma zorunluluğunu veya bu iki gruptaki öğrencilerin kalan yıllarının öğrenim ücretlerini hükümetin belirleyeceği tarife üzerinden ödemesini öngörüyor.

Yetkililere göre yasa tasarısı, sağlık sisteminin ihtiyaçlarının karşılanmasını ve doktorların yurt dışına çalışmaya gitmelerini engellemeyi amaçlıyor.​​​​​​​​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da arızalanan metrobüsteki yolcular tahliye edildi
Dışişleri Bakanı Fidan: İsveç'in mevzuat değişikliklerin fiiliyata yansıması gerekiyor
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile orman alanlarına girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
İstanbul Havalimanı "En iyi doğrudan bağlantıyı sunan havalimanları" arasında birinci oldu
Köpek saldırısına uğrayan kadının hastanedeki tedavisi sürüyor

Benzer haberler

Arnavutluk’ta tıp öğrencilerinden protesto

Arnavutluk’ta tıp öğrencilerinden protesto

Fransa sokaklarını karıştıran protestolar Avrupa'yı tedirgin etti

Fransa'da, 90 kuruluştan polis kurşunuyla öldürülen genç için kitlesel protesto çağrısı

Fransa'da polis kurşunuyla öldürülen gencin yaşadığı banliyö sakinleri, ayrımcılıktan rahatsız

Fransa'da polis kurşunuyla öldürülen gencin yaşadığı banliyö sakinleri, ayrımcılıktan rahatsız
Stockholm’de Kur'an-ı Kerim yakılması, Ürdün'deki İsveç Büyükelçiliği önünde protesto edildi

Stockholm’de Kur'an-ı Kerim yakılması, Ürdün'deki İsveç Büyükelçiliği önünde protesto edildi
Fransa'da protestolarda tahrip edilen yapıların yeniden inşası için acil yasa çıkarılacak

Fransa'da protestolarda tahrip edilen yapıların yeniden inşası için acil yasa çıkarılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet