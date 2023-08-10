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Dünya

DSÖ'den iklim değişikliğine karşı "acil eylem ve cesur taahhüt" çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iklim değişikliğine karşı acil eylem ve cesur taahhütlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
DSÖ'den iklim değişikliğine karşı "acil eylem ve cesur taahhüt" çağrısı

Cenevre

​​​​​​​Ghebreyesus, eski adı Twitter olan X platformundaki hesabından, ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangınlar nedeniyle paylaşımda bulundu.

Aşırı hava olaylarının artık yeni normal ve hayal edilemez acılar ile yıkımlara neden olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Kalbim, bu ölümcül orman yangınlarına yakalanan Hawaii halkıyla birlikte. İklim krizine karşı acil eylem ve cesur taahhütlere ihtiyaç duyuluyor." ifadelerini kullandı.

Maui Adası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangınlar nedeniyle 36 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi yaralanmış ve çok sayıda mülk zarar görmüştü.

Ada'da çıkan 3 büyük yangın devam ediyor.


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