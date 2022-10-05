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Dünya

DSÖ: Suriye'de 10 binin üzerinde kolera vakası görüldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Suriye'de kolera salgınının başlamasından bu yana 10 binin üzerinde vaka görüldüğünü bildirdi.

Ömer Faruk Yıldız   | 05.10.2022
DSÖ: Suriye'de 10 binin üzerinde kolera vakası görüldü

Cenevre

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre merkezindeki haftalık basın toplantısında, Suriye ve Haiti'de etkili olan kolera salgınına dair son verileri paylaştı.

Ghebreyesus, Suriye genelinde son 6 haftada kolera vakalarının 10 binin üzerine çıktığını belirterek, "Haiti'de 3 yıldan sonra ilk defa görülen salgında şimdiye kadar 2 vaka resmi makamlarca doğrulandı, 20 şüpheli vaka ve 7 can kaybı ise inceleniyor." dedi.

Haiti'deki kolera vaka sayısının açıklanandan daha fazla olduğu görüşünü savunan Ghebreyesus, "Bu salgın, yılın sonunda koleradan tamamen temizlenmiş bir ülke olmaya hazırlanan Haiti için aksilik oluşturmuştur." diye konuştu.

Ghebreyesus, kolera mikrobunun aşı ve temiz suyla önlenebileceğine dikkati çekerek, çok sayıda kişinin kolerayla mücadele araçlarına erişimi olmadığını kaydetti.

Aşı üreticilerine "kolera aşılarını artırma" çağrısı

DSÖ'nün koleraya karşı 2013'te oluşturduğu aşı stokundan geçen yıl ihtiyaç sahibi bölgelere 27 milyon doz aşı gönderildiği bilgisini paylaşan Ghebreyesus, aşı üretiminin artırılması için dünyanın önde gelen ilaç firmalarına DSÖ ile iş birliği içine girme çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, Uganda'da yeniden patlak veren Ebola salgını, Pakistan'da sel felaketinin ardından başlayan salgınlar ve halihazırdaki Kovid-19 ile maymun çiçeği salgınlarının da dünyanın diğer gündemleri olduğunu hatırlatarak, "Bu durum tüm ülkelerin salgınlara karşı savunma sistemini acilen geliştirmesi gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır." dedi.


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