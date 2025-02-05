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Dünya

DSÖ, Sudan'da hastaneleri hedef alan saldırılardan endişe duyuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da hastaneleri hedef alan saldırılardan endişe duyduklarını belirterek, sağlık tesislerinin korunması çağrısında bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
DSÖ, Sudan'da hastaneleri hedef alan saldırılardan endişe duyuyor

Geneve

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da devam eden çatışmalarda hastanelerin hedef alınmasına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"DSÖ, sağlık hizmetlerine erişimin zaten çok sınırlı olduğu Sudan'daki hastanelere ve hastanelerin yakınlarına yönelik saldırıların devam etmesinden endişe duyuyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, dün, En-Nev Hastanesi çevresinde gerçekleşen saldırıda 7 kişinin öldüğünü ve 37 kişinin yaralandığını belirtti.

Ghebreyesus, Sudan halkının çok büyük acılar çektiğini kaydederek, "Acilen ateşkes ve sağlık tesislerinin korunması çağrısında bulunuyoruz. Barış en iyi ilaçtır." ifadelerine yer verdi.

Sudan Sağlık Bakanlığı, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) başkent Hartum'un batısındaki Umdurman bölgesinde bulunan En-Nev Hastanesine düzenlediği topçu saldırısında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

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