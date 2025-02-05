DSÖ, Sudan'da hastaneleri hedef alan saldırılardan endişe duyuyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da hastaneleri hedef alan saldırılardan endişe duyduklarını belirterek, sağlık tesislerinin korunması çağrısında bulundu.
Geneve
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da devam eden çatışmalarda hastanelerin hedef alınmasına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.
.@WHO is concerned about continued attacks on and in the vicinity of hospitals in #Sudan, where access to health care is already so limited.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 4, 2025
Today’s shelling around El Naw Hospital left 7 dead and 37 injured.
The suffering of the Sudanese people has been immense. We call for…
"DSÖ, sağlık hizmetlerine erişimin zaten çok sınırlı olduğu Sudan'daki hastanelere ve hastanelerin yakınlarına yönelik saldırıların devam etmesinden endişe duyuyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, dün, En-Nev Hastanesi çevresinde gerçekleşen saldırıda 7 kişinin öldüğünü ve 37 kişinin yaralandığını belirtti.
Ghebreyesus, Sudan halkının çok büyük acılar çektiğini kaydederek, "Acilen ateşkes ve sağlık tesislerinin korunması çağrısında bulunuyoruz. Barış en iyi ilaçtır." ifadelerine yer verdi.
Sudan Sağlık Bakanlığı, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) başkent Hartum'un batısındaki Umdurman bölgesinde bulunan En-Nev Hastanesine düzenlediği topçu saldırısında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.
Sudan'daki savaş
Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.
Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.
Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.