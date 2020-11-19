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Dünya

DSÖ, Kovid-19'a karşı Afrika'da farkındalık kampanyası başlattı

DSÖ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Afrika'da maske takılmasını teşvik etmek amacıyla farkındalık kampanyası başlattı.

Gökhan Kavak   | 19.11.2020
DSÖ, Kovid-19'a karşı Afrika'da farkındalık kampanyası başlattı

İstanbul

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, katıldığı bir video konferansta, "#MaskUp, Not Down” etiketiyle sosyal medyada yürütülen kampanya ile kıta genelinde 40 milyon gence ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. 

Moeti, "Maske takarak hayatları kurtarabiliriz. Bu nedenle DSÖ bugün bu kampanyayı başlattı." dedi.

Aşılarla ilgili gelişmelerin umut verici olduğuna dikkati çeken Moeti, aşı dağıtımı için Afrika ülkeleriyle hazırlık yaptıklarını sözlerine ekledi.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 26 bini geçti.

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