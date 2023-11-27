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Dünya

DSÖ, iklim değişikliği ve sağlık konuları için "acil eylem" çağrısında bulundu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), iklim değişikliği ve sağlık konularında atılması gereken adımlar için acil eylem çağrısı yaptı.

Muhammet İkbal Arslan  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
DSÖ, iklim değişikliği ve sağlık konuları için "acil eylem" çağrısında bulundu

Cenevre

DSÖ, 30 Kasım-12 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ev sahipliğinde Dubai kentinde gerçekleşecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP28) beklentilere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

DSÖ ile küresel sağlık topluluğunun iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkisinin müzakerelerin merkezinde yer almasını sağlamak için sesini yükselttiği belirtilen açıklamada, küresel tartışmaların odağını insan sağlığına yoğunlaştırmanın önemi vurgulandı.

Son dönemde dünya genelinde meydana gelen "aşırı hava olayları" neticesinde dünyanın hızla ısındığı ve insanları nelerin beklediğine dair korkunç bir durumun yaşandığı kaydedilen açıklamada, "Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporunda yaklaşık 3,5 milyar insanın, iklim değişikliğine karşı oldukça savunmasız bölgelerde yaşadığı belirtiliyor. DSÖ'nün rakamlarına göre, 65 yaş üstü kişiler arasında yüksek sıcaklığa bağlı ölümler son 20 yılda yüzde 70 arttı. Isınmayı yalnızca 1,5 derece ile sınırlamaya yönelik etkileyici ve kararlı bir çaba, şu anda gördüğümüzden çok daha kötü geleceği önleyebilir." ifadeleri yer aldı.

Kuraklık, sel ve sıcak hava dalgaları gibi giderek sıklaşan ve şiddetlenen hava olaylarının sağlık hizmetleri altyapısını zorlayacağı vurgulanan açıklamada, geçen yıl Pakistan'da yaşanan sel felaketinin 8 milyon insanı yerinden ettiği ve toplamda 33 milyon kişiyi etkilediği aktarıldı.

"İklim değişikliği, 2050'ye kadar yaklaşık 216 milyon insanı yerinden edebilir"

Açıklamada, "Dünya Bankasının tahminleri, cesur ve acil eyleme geçilmediği takdirde, iklim değişikliğinin 2050'ye kadar yaklaşık 216 milyon insanı yerinden edebileceğine işaret ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İklim değişikliğine karşı sağlık sistemlerini dayanıklı, düşük karbonlu ve sürdürülebilir olacak şekilde güçlendirmenin bir zorunluluk olduğu vurgusu yapılan açıklamada, hızla harekete geçilmemesi halinde sağlık sistemlerinin, iklim değişikliğinin ezici etkilerine karşı savunmasız hale geleceği belirtildi.

Açıklamada, "İklim değişikliği uzak bir tehdit değil, sağlığımızı birçok yönden etkileyen mevcut bir tehlikedir." uyarısı yapıldı.

Sağlık camiasının COP28'de kararlı adımlar atılması yönünde talebinin olduğu kaydedilen açıklamada, DSÖ'nün iklim değişikliği ve sağlık konularında atılması gereken adımlar için acil eylem çağrısında bulunduğu vurgulandı.

"Sağlığa öncelik vermek dirençli toplumların temel yapısıdır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Sağlığa öncelik vermek bir seçim değil, dirençli toplumların temel yapısıdır." değerlendirmesini yaptı.

COP28'de liderlerin, vatandaşlarının beklediği ve ekonomilerinin acilen ihtiyaç duyduğu sağlıkla ilgili güçlü sonuçların ortaya çıkması için mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, "İklimle ilgili daha cesur eylemlerin, sağlığımız ve refahımız üzerindeki muazzam faydalarını göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

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