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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’da VII. Din Şurası Sonuç Bildirgesi'nin açıklanacağı toplantıda konuşuyor.
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Dünya

DSÖ, Gazze'den 17 hastanın daha tahliyesinin gerçekleştiğini bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'den 17 hastanın daha tıbbi tahliyesinin gerçekleştiğini duyurdu.

Muhammet İkbal Arslan  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
DSÖ, Gazze'den 17 hastanın daha tahliyesinin gerçekleştiğini bildirdi

Cenevre

Ghebreyesus, Gazze'deki tıbbi tahliyelere ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Gazze'den 17 hastanın daha özel tedavi almak üzere Ürdün'e tıbbi tahliyesi gerçekleşti." ifadesini kullanan Ghebreyesus, bu hastalardan 12'sinin ABD'de tedavi olmaya devam edeceğini bildirdi.

Ghebreyesus, hastalardan 6'sının kanser tedavisine, 11'inin ise savaş yaralanmaları için tedaviye ihtiyacı olduğunu kaydetti.

"Gazze'den tüm koridorların tıbbi tahliyelerin sorunsuz ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için kullanılmasını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulunan Ghebreyesus, Gazze'deki binlerce hastanın hala uzman sağlık hizmeti beklediğini bildirdi.

​​​​​​​Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki en az 12 bin hastanın acil tıbbi tahliyesinin yapılması gerektiğini bildirmişti.

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