DSÖ, Gazze'den 17 hastanın daha tahliyesinin gerçekleştiğini bildirdi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'den 17 hastanın daha tıbbi tahliyesinin gerçekleştiğini duyurdu.
Cenevre
Ghebreyesus, Gazze'deki tıbbi tahliyelere ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.
"Gazze'den 17 hastanın daha özel tedavi almak üzere Ürdün'e tıbbi tahliyesi gerçekleşti." ifadesini kullanan Ghebreyesus, bu hastalardan 12'sinin ABD'de tedavi olmaya devam edeceğini bildirdi.
Ghebreyesus, hastalardan 6'sının kanser tedavisine, 11'inin ise savaş yaralanmaları için tedaviye ihtiyacı olduğunu kaydetti.
"Gazze'den tüm koridorların tıbbi tahliyelerin sorunsuz ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için kullanılmasını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulunan Ghebreyesus, Gazze'deki binlerce hastanın hala uzman sağlık hizmeti beklediğini bildirdi.
Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki en az 12 bin hastanın acil tıbbi tahliyesinin yapılması gerektiğini bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.