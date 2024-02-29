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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Üsküdar esnafı ile bir araya geldiği programda konuşuyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

DSÖ: Gazze'deki korkunç şiddet ve acı sona ermeli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 30 bini aştığını belirterek, "Bu korkunç şiddet ve acı sona ermeli." ifadesini kullandı.

Muhammet İkbal Arslan  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
DSÖ: Gazze'deki korkunç şiddet ve acı sona ermeli

Geneve

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bini aştığını, bunların çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğunu bildirdi.

Gazze'de 70 bini aşkın Filistinlinin de yaralandığını vurgulayan Ghebreyesus, "Bu korkunç şiddet ve acıların sona ermesi gerekiyor. Ateşkes." açıklamasında bulundu.

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