Dolar
30.75
Euro
32.98
Altın
1,991.16
ETH/USDT
2,755.30
BTC/USDT
51,584.00
BIST 100
8,967.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, Sarıyer’de Karadeniz Vakfını ziyaretinde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

DSÖ Direktörü Ghebreyesus, Nasır Hastanesinde yaşananlardan endişeli olduğunu belirtti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Yaklaşık bir haftadır kuşatma altında kalan Gazze'deki Nasır Hastanesinde yaşananlardan endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Muhammet İkbal Arslan  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
DSÖ Direktörü Ghebreyesus, Nasır Hastanesinde yaşananlardan endişeli olduğunu belirtti

Cenevre

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail'in kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Hastanedeki sivillerin öldürüldüğü, buraya sığınmak isteyen insanların tahliyesinin istendiği ve hastaneye ait bir duvarın yıkıldığını vurgulayan Ghebreyesus, "Yaklaşık bir haftadır kuşatma altında kalan Gazze'deki Nasır Hastanesinde yaşananlardan endişe duyuyorum." değerlendirmesini paylaştı.

Ghebreyesus, yaşanan çatışmaların tıbbi ekipman ve malzeme depolama tesislerini yok ettiğini, hastaneye erişimi engellediğini ve ihtiyaç sahipleri için güvenli bir koridorun olmadığını belirtti.

Son 4 gün içinde hastaneye ulaşmak isteyen 2 DSÖ misyonunun engellendiğine dikkati çeken Ghebreyesus, hastane personeliyle iletişimlerinin kesildiğinin altını çizdi.

Nasır Hastanesinin Gazze'deki sağlık sisteminin omurgasını oluşturduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Bu hastanenin korunması gerekir. İnsani yardım erişimine izin verilmeli. Hastanelerin hayat kurtarma işlevini yerine getirebilmeleri için güvenlik altına alınması gerekiyor. (Hastaneler) Askerileştirilmemeli veya saldırıya uğramamalı." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu, kuşatma altında tuttuğu yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Han Yunus'taki Nasır Hastanesinin dün boşaltmasını istemişti.

İsrail askerleri bugün Nasır Hastanesine sığınan binlerce Filistinliyi silah zoruyla tahliye etmiş, yerel medyada "askerlerin hastaneyi işgale hazırlandığı" yönünde haberler yer almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli yakalandı
Gazzeli hastaları taşıyan askeri uçak Ankara'ya hareket etti
Erzincan'da toprak kaymasının yaşandığı maden ocağı bölgesi havadan görüntülendi
Gökçeada ile Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak
Bakan Koca, Gazze için 1,2 tonluk sağlık yardımının Mısır'a ulaştığını bildirdi

Benzer haberler

DSÖ Direktörü Ghebreyesus, Nasır Hastanesinde yaşananlardan endişeli olduğunu belirtti

DSÖ Direktörü Ghebreyesus, Nasır Hastanesinde yaşananlardan endişeli olduğunu belirtti

Dünya Sağlık Örgütü: Refah'a yönelik saldırılar olağanüstü felaketlere yol açacak

İsrail ordusu, Nasır Hastanesi'ne sığınan Filistinlileri silah zoruyla tahliye etti

Dünya Sağlık Örgütü: Sudan'da 5 milyon kişi acil durum seviyesinde açlık yaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü: Sudan'da 5 milyon kişi acil durum seviyesinde açlık yaşıyor
İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesini kuşatarak boşaltılmasını istedi

İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesini kuşatarak boşaltılmasını istedi
DSÖ: Küresel salgınlarla mücadele "yalanlar ve komplo teorileri" nedeniyle tıkanıyor

DSÖ: Küresel salgınlarla mücadele "yalanlar ve komplo teorileri" nedeniyle tıkanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet