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Dünya

Ankete göre Fransa'da aşırı sağ, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük başarı elde edebilir

Yapılan yeni bir anket, Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen'in Ulusal Birlik (RN) partisinin, haziranda yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde rekor düzeyde başarı elde edebileceğini ortaya koydu.

Şeyma Uzundere  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Ankete göre Fransa'da aşırı sağ, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük başarı elde edebilir

Ankara

Politico'nun haberine göre, İngiltere merkezli danışmanlık şirketi Portland Communications tarafından ocak sonunda çevrim içi yapılan ankete göre, Fransa'da aşırı sağcı RN partisi haziranda yapılacak AP seçimlerinde oyların yüzde 33'ünü alarak rekor düzeyde başarı elde edebilir.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın da içinde bulunduğu merkez partilerin oluşturduğu Birlikte (Ensemble) ittifakının, seçimlerdeki oy oranının yüzde 14 olacağı tahmin ediliyor.

Fransa'daki bir diğer aşırı sağcı parti Yeniden Fetihin (Reconquete) ise oy oranını yüzde 6'da tutması bekleniyor.

2019'daki AP seçimlerini RN yüzde 23,53'lük oy oranıyla ilk sırada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi LREM ise yüzde 22,47'lik oy oranıyla ikinci sırada tamamlamıştı.

AP'nin 5 yıllık dönemi için seçimler, 6-9 Haziran 2024'te yapılacak.

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