Euro
10.30
Dolar
8.69
BIST 100
1,378.73
Altın
1,817.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile Helsinki’de ortak basın toplantısı düzenliyor AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, parti genel merkezinde gerçekleştirildi
logo
Dünya, Koronavirüs

DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarında rekor artış kaydedildi

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka hızındaki artışın sürdüğünü ve vaka sayılarında şimdiye kadarki en kötü haftanın geçen hafta yaşandığını açıkladı.

Tufan Aktaş   | 08.07.2021
DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarında rekor artış kaydedildi

Istanbul

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, haftalık olağan basın toplantısında, kıtanın geçen hafta ikinci dalgadaki zirve noktasını geçerek yeni bir rekor kırdığını ve vaka sayılarının bir önceki haftaya oranla 251 bin arttığını belirtti.

Yeni vakaların peş peşe 7. haftada da arttığına değinen Moeti, "Afrika için en kötüsü henüz yaşanmadı." ifadesini kullandı.

16 ülkede vaka artışlarının sürdüğünü ve artışın olduğu ülkelerden 10'unda Delta varyantının görüldüğünü aktaran Moeti, kıtanın virüs varyantlarına ilişkin yeterli bilgiyi toplamakta zorluk çektiğini söyledi.

Moeti, Afrika'da yapılan aşının dünyadaki aşılamanın yüzde 1,6'sına denk geldiğine işaret ederek kıtada sadece 16 milyon kişinin tam olarak aşılandığını kaydetti.

Afrika'da vaka sayısı 5 milyon 800 bini geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı 149 bini aştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarında rekor artış kaydedildi
Yeni bir araştırma, aşılananlarda en yaygın görülen Kovid-19 semptomlarını ortaya koydu
Dünya genelinde 3 milyar 290 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Almanya’da Delta varyantı baskın tür oldu
Japonya'da Kovid-19 salgını nedeniyle OHAL uygulanacak

Benzer haberler

DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarında rekor artış kaydedildi

DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarında rekor artış kaydedildi

Yeni bir araştırma, aşılananlarda en yaygın görülen Kovid-19 semptomlarını ortaya koydu

Dünya genelinde 3 milyar 290 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Avustralya'nın 'Sidney şehrinde son 14 ayın günlük en yüksek vaka sayısı' görüldü

Avustralya'nın 'Sidney şehrinde son 14 ayın günlük en yüksek vaka sayısı' görüldü
Rusya kıtlık tehlikesinin olduğu Kuzey Kore'ye Kovid-19 aşıları vermeyi önerdi

Rusya kıtlık tehlikesinin olduğu Kuzey Kore'ye Kovid-19 aşıları vermeyi önerdi
Kovid-19 geçirenler iki doz aşı olabilecek

Kovid-19 geçirenler iki doz aşı olabilecek