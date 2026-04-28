DOSYA: Parasosyal İlişkiler Dijital platformlarda hızla yaygınlaşan parasosyal ilişkiler, bireylerin hiç tanımadıkları kişilerle kurduğu tek taraflı bağları güçlendirirken, bu etkileşimlerin ekonomik ve psikolojik boyutları tartışma konusu oluyor.

Dijitalleşmeyle birlikte medya tüketim alışkanlıkları değişirken, bireylerin ünlüler ve içerik üreticileriyle kurduğu ilişkiler de yeni bir boyut kazandı. Hiç tanımadıkları kişilerle tek taraflı duygusal bağ kurmayı ifade eden parasosyal ilişkiler, sosyal medya platformlarının etkisiyle daha yoğun ve görünür hale geldi. Bu bağlar bir yandan bireylere aidiyet ve yakınlık hissi sunarken, diğer yandan tüketim davranışlarını şekillendiren ve toplumsal etkiler doğuran bir yapıya dönüşüyor.

Anadolu Ajansının (AA) “Parasosyal İlişkiler” başlıklı iki bölümlük dosyasında, bu ilişki biçiminin tarihsel kökenlerinden günümüzdeki dijital yansımalarına kadar uzanan süreç ele alındı. Dosyada, parasosyal bağların hayran kültürü ve tüketim alışkanlıkları üzerindeki etkilerinin yanı sıra bireylerin psikolojik dünyasına yansımaları, sosyal medya platformlarının rolü ve bu ilişkilerin ekonomik bir modele dönüşmesi uzman görüşleri ve araştırmalar ışığında incelendi.

Dijital çağda erişilemeyen kişilerle kurulan yakınlık hissi ve pazarlanan samimiyet

Dijital platformların yaygınlaşmasıyla izleyici ya da hayranların hiç tanımadıkları kişilerle tek taraflı duygusal bağlar kurduğu parasosyal ilişkiler daha görünür ve yoğun hale gelirken, özellikle hayranlarla kurulan tek taraflı bağların ekonomik ve kültürel bir stratejiye dönüşmesi dikkati çekiyor.

Kurulan tek taraflı bağlar, hayranlar için rahatlama aracıyken ünlüler için gelir kapısı

Bireylerin ulaşamadıkları, karşılık alamadıkları kişilerle kurdukları parasosyal ilişkiler, günlük yaşantılarında stresten ve yalnızlıktan uzaklaşmak amacıyla rahatlama aracı görevi görürken bu ilginin odağı olan ünlüler için ise ekmek teknesinin parçası haline geliyor.