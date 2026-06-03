DOSYA: Ermenistan Tarihi Yol Ayrımında

Yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip Ermenistan'da halkın yeni hükümeti ve siyasi dengeleri belirleyeceği parlamento seçimleri, bölge ülkeleri başta olmak üzere ABD, Rusya ve Avrupa Birliği (AB) gibi aktörlerin de yakın takibinde bulunuyor.

Anadolu Ajansı'nın "Ermenistan Tarihi Yol Ayrımında" başlıklı dosya haberlerinde, Ermenistan'ın 1991'de uygulamaya başladığı politikalarla büyüyen istikrarsızlık sarmalının süreci ele alındı.

Güney Kafkasya ülkesinde değişim sürecek mi?

Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasının ardından Moskova'nın Güney Kafkasya'daki en yakın müttefiklerinden olan Erivan yönetimi, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki ayrılıkçı güçleri destekleyip Azerbaycan topraklarının beşte birine yayılan işgal süreci başlattı.

Paşinyan, Ermenistan için zihinsel dönüşümü zorluyor

Anadolu Ajansının (AA) "Ermenistan Tarihi Yol Ayrımında" başlıklı dosya haberin ikincisinde, Başbakan Nikol Paşinyan'ın siyasi kariyeri ve politikaları ele alındı.

Geleneksel yapıya dönüşü savunan muhalefet destek arayışında

Ermeni ordusunun ve Karabağ'daki ayrılıkçı unsurların 2020 ve 2023'te Azerbaycan karşısında ağır yenilgiler almasının ardından iç ve dış politikada farklı yönelimler benimseyen Paşinyan'ın aksine, muhalefet bloğu daha geleneksel politikaları savunuyor.

Seçimler öncesinde muhalefet dağınık bir görüntü verirken, ittifaklar için uygulanan yüksek seçim barajının da etkisiyle büyük muhalefet grupları seçime tek başına girmeyi tercih ediyor.