DOSYA: Dijital Girdaba Kapılanlar Sosyal medyada hızla tüketilen olumsuz içerikler bireysel bağımlılık riskini artırırken, şiddet içeriklerinin yaygınlaşmasından dikkat ekonomisine kadar uzanan çok katmanlı bir dijital sorun alanı ortaya çıkıyor.

Dijital çağda sosyal medya platformları, kullanıcıların bilgiye erişim alışkanlıklarını köklü biçimde dönüştürürken, bu dönüşüm beraberinde yeni risk alanlarını da gündeme taşıyor. Özellikle olumsuz haberlerin sürekli tüketilmesini ifade eden “doomscrolling” alışkanlığı, zamanla bağımlılığa dönüşerek bireylerin psikolojik durumunu etkileyebiliyor. Aynı zamanda şiddet içerikli haber ve görüntülerin sık karşılaşılır hale gelmesi, toplumsal duyarsızlık tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

Anadolu Ajansının (AA) “Dijital Girdaba Kapılanlar” başlıklı üç bölümlük dosyasında, sosyal medyanın birey ve toplum üzerindeki etkileri çok yönlü olarak incelendi. Dosyada, olumsuz içerik tüketiminin bağımlılığa dönüşme süreci, şiddet içeriklerinin normalleşmesi ve sosyal medya platformlarının kullanıcı dikkatini ekonomik bir değere dönüştürerek nasıl metalaştırdığı uzman görüşleri ve güncel değerlendirmeler ışığında ele alındı.

Dijital mecralarda olumsuz haber okuma alışkanlığı dürtü haline gelerek bağımlılığa dönüşüyor

Sosyal medya gibi dijital platformlarda çıkan olumsuz ve iç karartıcı haberlerin sürekli tüketilmesi, alışkanlığın ötesine geçerek karşı konulamaz bir bağımlılık haline geliyor.

Sosyal medyada gelir kapısına dönüşen şiddet içerikli haberler, tüketildikçe kanıksanıyor

Sosyal medya gibi dijital ortamlarda kitlelere sunulan olumsuz ve şiddet içerikli haberler, sıklıkla tüketildikçe acıya, kötüye ve şiddete karşı duyarsızlaşmaya neden oluyor.

Sosyal medya çağında dikkat, ekonomik kaynağa ve dijital sermayeye dönüşüyor

Bilgiye erişimin ciddi oranda ivme ve kolaylık kazandığı bu çağda dikkat, "sınırlı ve pazarlanabilir bir kaynak" olarak görülerek, sosyal medya platformları için bir çeşit "para birimi ve kar unsuru" haline geliyor.