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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Donetsk'te Ukrayna'nın attığı füzeyle hayatını kaybeden 20 sivil anıldı

Rusya'nın Ukrayna'nın, Donetsk kentine saldırısında hayatını kaybeden 20 kişinin anısına, vatandaşlar patlamanın olduğu yerlere çiçek bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

16.03.2022
Donetsk'te Ukrayna'nın attığı füzeyle hayatını kaybeden 20 sivil anıldı

Dontesk

Rusya'nın Ukrayna'nın, Donetsk kentine saldırısında hayatını kaybeden 20 kişinin anısına, vatandaşlar patlamanın olduğu yerlere çiçek bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Kiev yönetiminin kontrolü altındaki topraklardan, Donetsk kentine Toşçka-U (Nokta-U) taktik füzeyle saldırı yapıldı. Donetsk'in merkezinde misket bombasının patlaması sonucu 20 sivil öldü, aralarında çocukların bulunduğu 28 sivil ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı." açıklamasını yapmıştı.

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