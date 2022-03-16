Donetsk'te Ukrayna'nın attığı füzeyle hayatını kaybeden 20 sivil anıldı
Rusya'nın Ukrayna'nın, Donetsk kentine saldırısında hayatını kaybeden 20 kişinin anısına, vatandaşlar patlamanın olduğu yerlere çiçek bıraktı, saygı duruşunda bulundu.
Dontesk
Rusya'nın Ukrayna'nın, Donetsk kentine saldırısında hayatını kaybeden 20 kişinin anısına, vatandaşlar patlamanın olduğu yerlere çiçek bıraktı, saygı duruşunda bulundu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Kiev yönetiminin kontrolü altındaki topraklardan, Donetsk kentine Toşçka-U (Nokta-U) taktik füzeyle saldırı yapıldı. Donetsk'in merkezinde misket bombasının patlaması sonucu 20 sivil öldü, aralarında çocukların bulunduğu 28 sivil ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı." açıklamasını yapmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.