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Dünya

Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle devlet başkanı seçimi ertelendi

Karayipler'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde, devlet başkanı seçiminin ilk turu için gelecek ay yapılacak oylama, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle temmuza kadar ertelendi.

Zehra Ulucak   | 14.04.2020
Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle devlet başkanı seçimi ertelendi

Ankara

Karayipler'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde, devlet başkanı seçiminin ilk turu için gelecek ay yapılacak oylama, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle temmuza kadar ertelendi.

NPR'nin haberine göre, Dominik Cumhuriyeti Merkez Seçim Kurulunca yapılan açıklamada, devam eden Kovid-19 salgını nedeniyle devlet başkanı seçiminin ertelenmek zorunda kalındığı belirtildi.

Açıklamada, 17 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan seçimin, 5 Temmuz'a ertelendiği kaydedildi.

Ülkede şimdiye kadar toplam 3 bin 167 kişide Kovid-19'a rastlanırken, virüs nedeniyle 177 kişi hayatını kaybetti.

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