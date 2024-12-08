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Dünya

Doha Forum 2024'te AA standı çok sayıda ziyaretçi ağırladı

Anadolu Ajansının (AA), Global İletişim Ortağı olduğu Doha Forum 2024 kapsamında kurduğu tanıtım standı, birçok konuk tarafından yoğun ilgi gördü.

Can Efesoy  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Doha Forum 2024'te AA standı çok sayıda ziyaretçi ağırladı

Doha

Katar'ın başkenti Doha'da "Yenilik Gereksinimi" temasıyla düzenlenen Doha Forum'da kurulan AA standı, konuklar tarafından ilgiyle karşılandı.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu Doha Forum'da kurulan stantta, AA'nın, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı "Kanıt" ile Gazze'deki gazetecilerden, iletişimcilerden, sağlık görevlilerinden ve mağdurlardan oluşan tanıklıklara yer verilen "Tanık" kitabı katılımcıların ilgisine sunuldu.

Katar Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Lulva el-Hatır'ın da aralarında bulunduğu birçok kişi, stantta yer alan Kanıt ve Tanık kitaplarını inceledi.

Doha Forum 2024

Dünyanın dört bir yanından üst düzey birçok katılımcının, konuşmacı ve panelistin yer aldığı Forum, 7-8 Aralık'ta Doha'da düzenlendi.

Forum'da bir araya gelen dünya liderleri, siyasetçiler ve uzmanlar jeopolitik gerilimler, küresel güvenlik, insani krizler ve teknolojik gelişmeleri tartıştı.

"Diplomasi, Diyalog, Çeşitlilik" başlığıyla düzenlenen Doha Forum, paydaşların bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmasına ve dünyadaki krizlere çözüm önerisi sunmasına ortam sunmayı amaçlıyor.

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