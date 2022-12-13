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Dünya

Doha, "2023 Arap Turizm Başkenti" seçildi

Arap Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Arap Turizm Örgütü'nün, Katar'ın başkenti Doha'yı "2023 Arap Turizm Başkenti" olarak seçtiği bildirildi.

Mahmut Geldi   | 13.12.2022
Doha, "2023 Arap Turizm Başkenti" seçildi

İstanbul

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, 25. Arap Turizm Örgütü Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği merkez binasında gerçekleştiği belirtildi.

Toplantıda Doha'nın "2023 Arap Turizm Başkenti" olarak seçildiği kaydedildi.

Katar'ın Arap Birliği Daimi Temsilcisi Salim Mübarek Al Şafi, Doha'nın seçilmesi üzerine Arap Turizm Örgütü'ne teşekkür etti.

Bu seçimle Doha'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasıyla tüm Arap halkları ve dünya ülkeleri için ilgi odağı haline geldiğinin göstergesi olduğunu söyleyen Al Şafi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katar, Dünya Kupası'yla iyi ev sahipliği ve organizasyon gücünü ispatladı. Dünya Kupası'nın takipçisi olan yeryüzündeki milyarlarca insan da hoşgörü ve güzel muameleye tanıklık etti. Aynı şekilde Katar Devleti'nin, dünyanın farklı ülkelerinden Dünya Kupası maçlarını izlemek üzere gelen yüz binlerce taraftara yaptığı misafirperverliğe tanıklık edildi. Bununla da Katar'ın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya kadir olmadığı yalanlarını yayan kesimlerin çabaları boşa çıkarıldı."

Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonundaki başarısının tüm Araplar için başarı sayıldığını dile getiren Al Şafi, Doha'nın 2023 Arap Turizm Başkenti seçilmesiyle bu başarının kanıtlandığını ifade etti.

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