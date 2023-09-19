Dolar
27.04
Euro
28.88
Altın
1,930.07
ETH/USDT
1,648.30
BTC/USDT
27,166.00
BIST 100
7,784.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşuyor
logo
Dünya

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV Afganistan'da yetimhane açtı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV işbirliğinde Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde yapımı 2021'in sonlarında tamamlanan ancak güvenlik ve Kovid-19 salgını nedeniyle açılışı ertelenen Belh Yetimhanesinin resmi açılışı gerçekleşti.

Bilal Güler  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV Afganistan'da yetimhane açtı

Kabil

Açılış törenine Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, Kabil Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Abdulkadir Bekiroğlu, TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, TDV Afganistan Temsilcisi Osman Türk ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Maarif Vakfı yetkilileri katıldı.

Başkonsolos Turgut konuşmasında şunları kaydetti:

"Her zaman her koşulda Afgan halkının Türk halkı yanında ayrı bir yeri vardır. Bu sevgi yüzyıllardır devam etmektedir. Bunun en güzel nişanelerinden bir tanesi bugün açılışını yaptığımız yetimhanedir. Türk halkı yalnız resmi kuruluşlarıyla değil sivil toplum kuruluşlarıyla da Afganistan'da Afganistan halkına yardım etmektedir. Türkiye ekonomik büyüklüğüne göre dünyada oransal olarak en çok yardım yapan devlettir."

Çetin de TDV'nin 149 ülkede faaliyet gösterdiğini ve özellikle Müslüman ülkelerde on binlerce yetime sahip çıktığını anlattı.

45 yetime ev sahipliği yapıyor

Kabil Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Bekiroğlu, AA muhabirine, kurumun 45 yetime ev sahipliği yaptığını, 150 yetime de aylık düzenli maddi destek sağladığını anlattı.

Tüm ihtiyaçların TDV tarafından karşılandığını aktaran Bekiroğlu, yetimhanenin 9 dönümlük arazide kurulduğunu ve 5 yatakhane, 2 derslik, 1 çok amaçlı salon, mutfak, voleybol sahası, oyun alanı ve çocuk parkı içerdiğini aktardı.

Abdulkadir Bekiroğlu şöyle devam etti:

"Ayrıca çocuklar kentteki bir özel okula kaydedildi. Günlük olarak okul servisi onları alıp okula götürüp getiriyor. Çocuklar, Kur'an-ı Kerim ve kıraat eğitimi de almaktalar. 45 yetimimizden 18'i hafızlığa başladı. Günde birer saat de Türkçe, ilmihal, tecvit ve siyer dersleri de görmekteler. Arapça ve İngilizce eğitimler verilmekte. Bunların dışında, kişisel gelişimlerini artırmak amacıyla film, konferans, şiir ve makale yazımı gibi etkinlikler de düzenlenmekte."

Afganistan'da uzun yıllar süren çatışmalı ortam nedeniyle binlerce çocuğun yetim kaldığını işaret eden Bekiroğlu imkanlar elverdiğince yetimlere destek olmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Bekiroğlu, ayrıca eş zamanlı olarak Mezar-ı Şerif'in çeşitli köylerinde 4 su kuyusunun inşa edilip Afgan halkının kullanımına açıldığını sözlerine ekledi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı
Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri aldı
Türkiye, Kuzey Makedonya'daki Türk köylerinde yaşanan içme suyu sorununa çözüm arıyor
Sakarya'da sahipsiz köpekten kaçan bisikletli çocuğun yayaya çarpması kamerada
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: Bazıları utanmadan, alçakça Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira edebiliyorlar

Benzer haberler

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV Afganistan'da yetimhane açtı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV Afganistan'da yetimhane açtı

TİKA'dan Afgan öğrencilere malzeme desteği

BM: Afganistan'da sentetik uyuşturucu kaçakçılığında ciddi artış görüldü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet