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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Washington'da ABD düşünce kuruluşu temsilcileriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD temasları kapsamında Türk dış politikası üzerine değerlendirmede bulunmak üzere Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfının Washington DC şubesinin düzenlediği etkinliğe katıldı.

Kasım İleri   | 18.01.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Washington'da ABD düşünce kuruluşu temsilcileriyle görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

Washington

Basına kapalı yapılan toplantı sonrasında Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "SETA Vakfı’nın Washington DC’de düzenlediği etkinlikte, ülkemizin Girişimci ve İnsani Dış Politikasını anlattık, soruları yanıtladık." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması 2. Bakanlar Toplantısı kapsamında mevkidaşı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşecek.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğunun yeni kançılarya ofisinin açılışını gerçekleştirecek.

Çavuşoğlu ABD ziyaretinin son gününde New York'ta temaslarda bulunacak ve bu çerçevede Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ile görüşecek.

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