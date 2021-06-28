Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Roma'da ikili temaslarda bulundu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma'da Lübnan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zeyne Aker, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.
Roma
İtalya’nın ev sahipliğinde Roma Fuar Merkezi'nde düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon ve Suriye konulu kısıtlı katılımlı bakanlar toplantılarına iştirak eden Bakan Çavuşoğlu, toplantılar kapsamında bazı ikili temaslarda da bulundu.
İtalya’daki temaslarımızı #Lübnan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zeina Akar, #Hollanda DB Sigrid Kaag ve #Avusturya DB Alexander Schallenberg’le yaptığımız görüşmelerle sürdürdük. 🇹🇷🇱🇧🇳🇱🇦🇹 pic.twitter.com/RiL6Qas2Dl— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 28, 2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zeyne Aker, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştüğü bilgisini paylaştı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu'nun bu toplantılar kapsamındaki ikili temasları sürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.