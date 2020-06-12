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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosovalı mevkidaşını tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla'yı kutladı.

Talha Yavuz   | 12.06.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosovalı mevkidaşını tebrik etti

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla'yı kutladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Kosovalı mevkidaşı, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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