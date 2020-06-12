Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosovalı mevkidaşını tebrik etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla'yı kutladı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla'yı kutladı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Kosovalı mevkidaşı, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.