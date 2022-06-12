Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'deki STK temsilcileriyle buluştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.
Girne
Bakan Çavuşoğlu ile STK temsilcilerinin görüşmesi Girne'deki Beyaz Ev'de gerçekleşti.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin de katıldığı toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, “#Kıbrıs Türk sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik. Dün, bugün ve daima; birlikteyiz! Birlikteliğimizi bozmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz!” ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.