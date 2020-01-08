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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 08.01.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu'nun İranlı mevkidaşı Zarif ile telefon görüşmesinde bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca Çavuşoğlu'nun İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için mevkidaşına taziyelerini ilettiği bildirildi.

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