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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Danimarkalı mevkidaşı Kofod ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'de Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile bir araya geldi.

Cüneyt Karadağ   | 15.05.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Danimarkalı mevkidaşı Kofod ile görüştü

Berlin

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Twiter'dan, "NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı marjında Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod’la görüştük." paylaşımında bulundu.

Çavuşoğlu, dün akşam da İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları ile iki ülkenin NATO'ya üyelik müracaatı konusunda üçlü toplantı gerçekleştirmişti.








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