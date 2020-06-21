Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşıyla telefonla görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani ile telefonla görüştü.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı Raşid ez-Zeyani ile telefon görüşmesi yaptı.
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