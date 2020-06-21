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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşıyla telefonla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani ile telefonla görüştü.

Mehmet Şah Yılmaz   | 21.06.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşıyla telefonla görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı Raşid ez-Zeyani ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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