Euro
6.66
Dolar
6.15
BIST 100
114,789.20
Altın
1,683.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu heyetini kabul etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyetle görüştü.

Zuhal Demirci   | 24.02.2020
Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu heyetini kabul etti

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yeni dönemde, adil yaklaşım temelinde Avrupa Birliği (AB) ile samimi, pozitif ilişki kurabilmeyi ve AP'nin bu noktada önemli rol oynaması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahada ve masada İdlib denklemi
İran’da meclis seçimleri sonrası meşruiyet krizi derinleşiyor
ABD-Taliban mutabakatı ve bölgeye yönelik etkileri
Merkez bankaları politikalarına 'koronavirüs' ayarı
Avrupa'da yeni bin yılın vizyonu aşırı sağ ve İslam karşıtlığı ile şekilleniyor

Benzer haberler

Kum fırtınası nedeniyle Madrid'de mahsur kalan öğrenciler Türkiye'ye dönüyor

Kum fırtınası nedeniyle Madrid'de mahsur kalan öğrenciler Türkiye'ye dönüyor

Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu heyetini kabul etti

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan, Letonya, Litvanya ve Arnavutluk'a teşekkür

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Avrupa ülkeleri kendi içlerinde ırkçılığı durduramazsa bu çok tehlikeli yerlere gider

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Avrupa ülkeleri kendi içlerinde ırkçılığı durduramazsa bu çok tehlikeli yerlere gider
'Hafter'in ihlalleri ve saldırganlığının durdurulması gerek'

'Hafter'in ihlalleri ve saldırganlığının durdurulması gerek'
Çavuşoğlu Çinli mevkidaşı Vang ile Uygur Türklerinin durumunu görüştü

Çavuşoğlu Çinli mevkidaşı Vang ile Uygur Türklerinin durumunu görüştü