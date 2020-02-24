Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu heyetini kabul etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyetle görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yeni dönemde, adil yaklaşım temelinde Avrupa Birliği (AB) ile samimi, pozitif ilişki kurabilmeyi ve AP'nin bu noktada önemli rol oynaması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
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Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu heyetiyle görüştük. Yeni dönemde adil bir yaklaşım temelinde AB ile samimi, pozitif bir ilişki kurabilmeyi ve AP’nin bu noktada önemli bir rol oynaması gerektiğini düşünüyoruz. pic.twitter.com/wFUAYwZARJ— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 24, 2020