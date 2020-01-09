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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bağdat'ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Haydar Karaalp   | 09.01.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bağdat'ta

Bağdat

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdulkerim Haşimi ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız karşıladı. 

Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüşmek üzere Bağdat'taki hükümet sarayına hareket etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Irak'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de görüşmesi bekleniyor.

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