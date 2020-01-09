Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bağdat'ta
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.
Bağdat
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdulkerim Haşimi ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız karşıladı.
Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüşmek üzere Bağdat'taki hükümet sarayına hareket etti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Irak'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de görüşmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.