Euro
6.33
Dolar
5.72
BIST 100
98,987.48
Altın
1,521.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Devrim Muhafızları komutanından 'ABD ile müzakere yapılmayacak' açıklaması

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, "ABD Başkanı'nın tüm arzusu İranlı bir yetkiliyle birkaç dakika görüşebilmek ancak İran'dan hiç kimse bunu yapmayacak." dedi.

Ahmet Dursun   | 06.09.2019
Devrim Muhafızları komutanından 'ABD ile müzakere yapılmayacak' açıklaması

Ankara

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran'dan hiçbir yetkilinin ABD ile müzakere etmeyeceğini söyledi.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami, Buşehr eyaletinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı liderlerle görüşme taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump yönetimiyle görüşerek sorunların çözülemeyeceğini ifade eden Selami, "ABD Başkanı'nın tüm arzusu İranlı bir yetkiliyle birkaç dakika görüşebilmek ancak İran'dan hiç kimse bunu yapmayacak. Müzakerenin, düşmanın hedeflerine ulaşmak için oynadığı oyunun bir parçası olduğunu herkes biliyor." dedi.

ABD Başkanı Trump, İranlı yetkililerle görüşmek istediğini önceden birçok kez dile getirmiş ancak İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 2015'te imzaladığı nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD yönetiminin "güvenilmez" olduğunu belirterek, Washington'la müzakereye kapıyı kapatmıştı.

Ruhani görüşme sinyali vermişti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise geçen hafta yaptığı bir konuşmada Trump ile müzakere ihtimaline ilişkin, "Bir kişiyle görüşmem halinde ülkenin sorunlarının çözüleceğini ve İran'ın kalkınacağını bilsem görüşmekte tereddüt etmem." ifadelerini kullanmıştı.

Trump ile müzakerelere hazır olduğunun işaretini veren Cumhurbaşkanı Ruhani, Hamaney'in talimatlarına aykırı hareket etmekle suçlanarak, muhafazakar kesimlerin hedefi olmuştu.

Ruhani önceki gün yaptığı açıklamada ise ABD ile müzakereye ilişkin karar almadıklarını belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sisi rejimi Mübarek dönemini aratıyor
Anlaşmasız Brexit AB'yi de vurur
Almanya’da aşırı sağın yükselişi AB'yi etkileyebilir
ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesi
ABD-Çin gerilimi: Soğuk savaşa doğru

Benzer haberler

Devrim Muhafızları komutanından 'ABD ile müzakere yapılmayacak' açıklaması

Devrim Muhafızları komutanından 'ABD ile müzakere yapılmayacak' açıklaması

'İran, müzakereler yapabileceğimiz bir noktaya doğru gidiyor'

ABD'den Türkiye'ye '100 milyar dolarlık' ziyaret

AB'den İran'a nükleer anlaşma uyarısı

AB'den İran'a nükleer anlaşma uyarısı
Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
ABD medyası en fazla Müslümanlar hakkında olumsuz haber yapıyor

ABD medyası en fazla Müslümanlar hakkında olumsuz haber yapıyor