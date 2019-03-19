Devasa yapı "The Vessel" açıldı
İngiliz tasarımcı Heatherwick tarafından tasarlanan, bal peteği formunda, birbiriyle bağlantılı bir dizi merdivenden oluşan devasa yapı "The Vessel" açıldı.
Ankara
İngiliz tasarımcı Thomas Heatherwick tarafından tasarlanan, Manhattan’ın Batı Yakası’ndaki Hudson Yards bölgesi için bal peteği formunda, birbiriyle bağlantılı bir dizi merdivenden oluşan devasa yapı "The Vessel" açıldı. Toplam 154 merdiven, 2.500 basamak ve 80 bağlantı noktasına sahip ve ziyaretçilerin tırmanabildiği yapı bölgenin ortasına inşa edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.