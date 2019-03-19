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Dünya

Devasa yapı "The Vessel" açıldı

İngiliz tasarımcı Heatherwick tarafından tasarlanan, bal peteği formunda, birbiriyle bağlantılı bir dizi merdivenden oluşan devasa yapı "The Vessel" açıldı.

19.03.2019
Devasa yapı "The Vessel" açıldı

Ankara

Hudson Yards'a inşa edilen "The Vessel"

İngiliz tasarımcı Thomas Heatherwick tarafından tasarlanan, Manhattan’ın Batı Yakası’ndaki Hudson Yards bölgesi için bal peteği formunda, birbiriyle bağlantılı bir dizi merdivenden oluşan devasa yapı "The Vessel" açıldı. Toplam 154 merdiven, 2.500 basamak ve 80 bağlantı noktasına sahip ve ziyaretçilerin tırmanabildiği yapı bölgenin ortasına inşa edildi. ( Atılgan Özdil - Anadolu Ajansı )

İngiliz tasarımcı Thomas Heatherwick tarafından tasarlanan, Manhattan’ın Batı Yakası’ndaki Hudson Yards bölgesi için bal peteği formunda, birbiriyle bağlantılı bir dizi merdivenden oluşan devasa yapı "The Vessel" açıldı. Toplam 154 merdiven, 2.500 basamak ve 80 bağlantı noktasına sahip ve ziyaretçilerin tırmanabildiği yapı bölgenin ortasına inşa edildi.

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