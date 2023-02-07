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Dünya

Depremlerde hayatını kaybedenler için Sudan'da dua edildi

Sudan'da yüzlerce Kur'an kursu öğrencisi, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler ve yaralılar için dua etti.

Ömer Erdem   | 07.02.2023
Depremlerde hayatını kaybedenler için Sudan'da dua edildi

Hartum

Yerel Tadamun Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği ile Afrika Kapısı Derneğinin etkinliğinde Darfur bölgesindeki Niyala şehrinde yer alan Hamişkoreyb Kur'an Kursu'nda, Türkiye için hatimler okundu, dualar edildi.

Tadamun Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Başkanı Şeyh El-Emir Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika Kapısı Derneği ile birlikte Niyala'da, Türkiye'ye yüzlerce hatim ve dua programını düzenlediklerini belirterek, "Depremde ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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